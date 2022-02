Ein Zeuge informierte am Freitagabend die Polizei über ein Autowrack im Straßengraben zwischen Bruchsal und Büchenau. Aufgrund der Spuren geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer eines BMW Cabrio aus bislang unbekannter Ursache nach rechts in den Seitenstreifen fuhr, gegenlenkte, die Kontrolle verlor und links in den Straßengraben schleuderte. Als die Polizei sowie der Rettungsdienst eintrafen, fehlte von dem Insassen jedoch jede Spur. Daraufhin wurde eine umfangreiche Suchaktion mit Hunden und Hubschrauber gestartet, die jedoch erfolglos blieb, teilt die Polizei mit. Das Wrack musste mit einem Kran geborgen werden. Ermittlungen zum Fahrzeugführer laufen.