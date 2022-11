Am Donnerstag gegen 11 Uhr kam es in der Karlstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Ein 43-jähriger Porschefahrer übersah wohl beim Auffahren auf die Straße die von links kommende Straßenbahn. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Der Bahnverkehr war für etwa 15 Minuten beeinträchtigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.