Auf der A5 ist am Montagabend ein Auto vollständig ausgebrannt. Gegen 18.30 Uhr geriet ein Auto während der Fahrt zwischen Karlsruhe und Bruchsal, auf Höhe Bruchsal-Untergrombach plötzlich in Brand. Der Fahrer lenkte den brennenden Wagen auf den Standstreifen und alle Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten kam es zu einem Rückstau von etwa zwei Kilometern. Die rechte Fahrspur musste gesperrt werden.