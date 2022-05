Am Montag gegen 16 Uhr war ein 73-jähriger Autofahrer zunächst von der Straße „Am Rüppurrer Schloss“ kommend in Richtung der Rastatter Straße unterwegs und hielt an einer roter Ampel an. Danach fuhr er laut Zeugenaussagen aber trotz Rotlichts weiter und wurde von einer stadteinwärts fahrenden Straßenbahn erfasst. Das Auto wurde gegen eine Warntafel geschleudert und der Fahrer erlitt dabei schwere, anscheinend aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Er kam nach der Erstversorgung durch ein Rettungsteam in einem Krankenhaus in stationäre Behandlung. In der Bahn gab es laut Mitteilung der Polizei keine Verletzte. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die stadteinwärts führende Bahntrasse war bis kurz nach 17 Uhr unterbrochen. Die Schadenssumme wird mit 20.000 Euro beziffert.