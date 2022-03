Mit leichten Verletzungen wurde ein 22-jähriger Fahrzeugführer ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er sich in der Nacht auf Donnerstag gegen 23 Uhr auf dem Herdweg zwischen Hagsfeld und Grötzingen mit seinem Pkw überschlagen hatte. Der Fahrer war in Richtung Hagsfeld unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache gegen den Bordstein fuhr, schanzte und sich überschlug. Nachdem das Fahrzeug im Böschungsbereich zum Pfinzentlastungskanal wieder auf den Rädern zum Stehen kam, konnte der Fahrer das Auto ohne fremde Hilfe verlassen. Das Fahrzeug selbst rollte in die Pfinz. Zur Bergung musste ein Kran eingesetzt werden. Taucher der DLRG befestigten das entsprechende Equipment. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von zirka 10.000 Euro. Der Streckenabschnitt musste kurzzeitig gesperrt werden.