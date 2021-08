Wahrscheinlich von einem vorbeifahrenden Auto gestreift wurde ein blauer Ford Focus am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in der Kandeler Gartenstraße gegenüber der Sparkasse. Die Polizei geht aufgrund des Schadensbildes von einer Verkehrsunfallflucht aus. Zeugen, welche einen entsprechenden Verkehrsunfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.