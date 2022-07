Innerhalb von wenigen Minuten stand am Montagmittag ein Auto in Flammen: Ein 53-jähriger Mann war laut Polizei mit seinem Auto von Westheim in Richtung Lingenfeld unterwegs. In der Kirchstraße habe das Auto plötzlich zu qualmen angefangen. Nachdem der Fahrer ausgestiegen war, begann das Auto zu brennen. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergriffen. Durch die Hitze sei allerdings ein Fenster zu Bruch gegangen. Das Auto brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache.