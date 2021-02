Beim Überbrücken geriet ein Auto in der Hockenheimer Straße am Samstagabend in Brand. Aufgrund der Kälte musste nach Angaben der Polizei ein 59-Jähriger seinen Wagen überbrücken. Bei der Aktion fing das Auto aus bislang ungeklärter Ursache im Motorraum Feuer und brannte vollständig aus. Die hinzugerufene Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen vor Ort war, löschte den in Flammen stehenden Wagen ab. Aufgrund der Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes und dem Einsatz des Löschwassers wurde die Einsatzstelle von der Feuerwehr im Anschluss abgestreut.