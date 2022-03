Zu kleineren Explosionen kam es in der Nacht zum Donnerstag, als ein Mercedes Benz in Karlsruhe Knielingen vollständig abbrannte. Die Feuerwehr, die gegen 19.20 Uhr zu dem brennenden Fahrzeug im Wilhelm-Trübner-Weg gerufen wurde, konnte den Brand zwar rasch löschen, durch den Brand wurden aber zwei daneben geparkte Fahrzeuge, ein Gartenzaun, sowie ein Baum beschädigt. Die genaue Brandursache ist noch ungeklärt. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt um weitere Untersuchungen vorzunehmen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.