Ein Auto ist in der Nacht auf Samstag am Hatzenbühler Kreisel völlig ausgebrannt: Die Fahrerin war laut Polizei kurz vor 1 Uhr Richtung auf der K 10 von Jockgrim Richtung Hatzenbühl unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei sie über den Kreisel gefahren. Ihr Auto kam etwa 30 Meter dahinter zum Stehen und der Motorraum fing Feuer. Die Frau blieb unverletzt und konnte aussteigen, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits lichterloh in Flammen. Sowohl Wehrleute aus Rheinzabern, Hatzenbühl als auch aus Jockgrim waren im Einsatz. „Nach einer Nachkontrolle mit der Wärmebildkamera konnten wir dann wieder abrücken“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Jockgrim auf ihrer Facebook-Seite. Am Auto entstand Totalschaden.