Eine Autofahrerin nahm am Freitag gegen 13.45 Uhr einen Knall aus dem Motorraum ihres Fahrzeuges wahr. Daraufhin steuerte sie den Parkplatz eines Supermarktes in Sondernheim an, um das Fahrzeug zu überprüfen. Dabei stellte sie fest, dass aus dem Motorraum schon Rauch quoll, bald darauf entwickelte sich offenes Feuer. Zudem rollte das Fahrzeug gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug.

Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Germersheim gelöscht. Die Wehrleute waren mit schwerem Atemschutz im Einsatz. Die Batterie wurde ebenfalls zur Sicherheit noch abgeklemmt und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Sachschaden wird auf mindestens 6000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.