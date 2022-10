Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Mittwoch zwischen 16.30 und 19 Uhr mit seinem Fahrzeug ein in der Sandstraße in Germersheim geparktes Auto und entfernte sich. An dem Auto entstand ein Schaden an der rechten Fahrzeugseite von zirka 6000 Euro. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich telefonisch, 07274 9580, oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de, zu melden.