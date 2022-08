Ein beschädigtes Auto war die Folge einer Unfallflucht auf dem Germersheimer Kirchenplatz am Montagvormitag. Der Unfall an dem geparkten Pkw ereignete sich laut Polizei zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr. Der oder die Verursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.