Ein Kind auf dem Fahrrad soll am Dienstagnachmittag in Rheinzabern ein geparktes Auto beschädigt haben – und danach weitergefahren sein. Gegen 16.40 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Faustinastraße, wie ein wahrscheinlich zehn bis zwölf Jahre alter Junge mit dem Fahrrad in Richtung Jockgrimer Straße fuhr. Als das Kind an einem am Fahrbahnrand geparkten Auto vorbeifuhr, kollidierte es mit dem Lenker mit der Fahrerseite des Wagens und zerkratzte diese.

Der Junge hielt laut Mitteilung der Polizei zunächst an und sprach kurz mit der Zeugin. Er habe angekündigt, den Vorfall seinen Eltern zu melden, sei dann aber davongefahren. Da sich bislang niemand bei der Polizeiinspektion Wörth gemeldet hat, bittet die Polizei die Erziehungsberechtigten, sich unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.