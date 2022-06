Ein Auto aufgebockt und alle vier Räder entwendet haben bislang unbekannte Täter in der Karl-Lehr-Straße in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Durch das unsachgemäße Aufbocken entstand zusätzlich Schaden an der Karosserie des Fahrzeugs. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit im Bereich der Karl-Lehr-Straße festgestellt? Hinweise bitte an die Polizei Germersheim 07274/9580