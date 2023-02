Unbekannte schlugen zwischen Donnerstag und Freitag, 16.30 Uhr, die Beifahrerseite eines Personenwagen auf dem Parkplatz des Supermarktes „Kaufland“ in der Mainzer Straße 6 in Germersheim ein. Entwendet wurde aus dem Wagen nichts. Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise Hinweise zum Tatgeschehen machen? Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder per Mail entgegen.