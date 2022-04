Zeugen gesucht: Am Samstag hatte ein Kunde des Kaufland-Marktes in der Mainzer Straße in Germersheim zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr seinen schwarzen Ford Mondeo auf dem Parkplatz abgestellt. In dieser Zeit wurde der Personenwagen von einer bislang unbekannten Person beschädigt. Vermutlich dürfte der Schaden durch das zu schnelle Öffnen einer anderen Fahrzeugtür entstanden sein, heißt es im Polizeibericht. Der Verursacher entfernte sich anschließend ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.