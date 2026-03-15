Ein Mercedes Typ A-Klasse ist am Freitag gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Supermarkts in der Buchstraße in Jockgrim beschädigt worden. Laut Polizei entstand an der Fahrertür des schwarzen Fahrzeugs ein Schaden, der nach ersten Erkenntnissen von einem Einkaufswagen verursacht worden sein könnte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07271 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.