Ein Autofahrer hat am Samstag auf dem Parkplatz des Vogelzuchtvereins einen Unfall verursacht und sich danach aus dem Staub gemacht: Zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr ist laut Polizei ein geparkter Audi im hinteren Bereich links, vermutlich von einem einparkenden Pkw, beschädigt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizisten sicherten Spuren. Hinweise an die Polizei Wörth, Telefon 07271 92210 oder per E-Mail an piwoerth@polizei.rlp.de.