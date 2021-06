Am Sonntagmittag, gegen 12.30 Uhr, parkte eine 64-jährige Autofahrerin ihren Kleinwagen auf dem Parkplatz des Yachthafens in Leimersheim. Als sie etwa eine Stunde später zurück an ihr Fahrzeug kam, war laut Polizei die linke Seitenscheibe von einem bislang unbekannten Täter offenbar mit einem Stein beschädigt worden. Wertgegenstände befanden sich nicht im Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bei der Polizei unter 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.