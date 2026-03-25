Ein Auto hat sich am Dienstagnachmittag bei der Auffahrt auf die A65 bei Kandel überschlagen. Nach Angaben der Polizei wollte eine 19-jährige Fahrerin gegen 15.50 Uhr bei Kandel-Süd in Richtung Landau auf die Autobahn auffahren. Dabei stieß ihr Auto mit einem Lastwagen auf dem rechten Fahrstreifen zusammen. Durch den Aufprall geriet das Fahrzeug ins Schleudern, streifte ein weiteres Auto auf der linken Spur und überschlug sich. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt. Ihr Wagen erlitt Totalschaden und war nicht mehr fahrbereit. Der Lastwagen und das zweite beteiligte Auto wurden ebenfalls beschädigt, deren Fahrer blieben unverletzt. Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme und Bergung am Dienstagnachmittag in beide Richtungen gesperrt werden. Die Polizei erinnert in diesem Zuge daran, dass der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn stets Vorfahrt hat.