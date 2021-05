Ein 22-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 1.30 Uhr, Höhe Rheinstetten-Mörsch, die Bundesstraße 36 in Fahrtrichtung Durmersheim. Vor der Kreuzung B 36 / Erschließungsstraße Süd, kam der 22-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampelanlage. Der Opel überschlug sich und kam quer auf der Bundesstraße zum Stehen, teilt die Polizei mit. Infolge der Kollision entstand auf der Fahrbahn ein Trümmerfeld aus Glasscherben und Ampelteilen durch die ein nachfolgendes Auto beschädigt wurde. Sachschaden entstand auch an dem Auto des Unfallverursachers und an der Ampelanlage. Die Höhe des verursachten Schadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der 22-jährige alkoholisiert unterwegs und wurde zur Blutentnahme gebeten. Bei dem Unfallwagen handelte es sich außerdem um ein nicht mehr für den Verkehr zugelassenes Fahrzeug.