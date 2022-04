Bei einem Verkehrsunfall auf der A5 in der Nacht auf Mittwoch wurden ein 36-jähriger Autofahrer und sein 21-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden mussten zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer gegen Mitternacht auf der die A5 unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Schutzleitplanke stieß. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Fahrzeug offenbar, kollidierte dann mit einem Sattelauflieger und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stehen. Den ersten Ermittlungen zufolge kommt Übermüdung als Unfallursache in Betracht. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 18.000 Euro. Die beiden Pkw-Insassen wurden zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht.