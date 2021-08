Großes Glück hatte eine 26-Jährige, die in der Nacht auf Freitag mit ihrem Opel Corsa bei sehr hoher Geschwindigkeit einen Begrenzungsstein rammte. In der Folge überschlug sich der Wagen und kam rund acht Meter weiter auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrerin und ihre 29-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallhergang ist nicht frei von Ungereimtheiten, so fuhr die Opelfahrerin auf den mehrere hundert Kilo schweren Stein, der sich allerdings auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Neureuter Straße befand. Am Opel entstand Totalschaden. Der Stein wurde aus der Bodenkuhle gerissen und um etwa zwei Meter versetzt. Ob die Fahrerin den Stein schlichtweg übersehen hat oder der Parkplatz abgesperrt war und sie versuchen wollte, ihn auf diesem Weg zu verlassen, ist nicht bekannt.