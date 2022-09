Eine 21-Jährige hat sich am Freitagmorgen auf der B9 mit ihrem Auto überschlagen. Laut Polizei war die Frau in Richtung Speyer unterwegs, als sie rund 600 Meter vor der Abfahrt Schwegenheim aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam. Als sie dann nach rechts lenkte, um nicht in die Mittelleitplanke zu krachen, verlor sie die Kontrolle über den Wagen und fuhr über den Seitenstreifen hinaus ins Bankett, wo sich das Auto überschlug, bis es auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, sie kam ins Krankenhaus.

Während der Aufräumarbeiten musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, weshalb es laut Polizei zeitweise zu Verkehrsbehinderungen kam. Während der Unfallaufnahme wurde Absperrmaterial der Polizei von einem bislang Unbekannten überfahren und beschädigt. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizei unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.