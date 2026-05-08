Ein Kranfahrer hat durch ein Ausweichmanöver am Donnerstagmorgen eine Sperrung der Kreisstraße 15 verursacht. Der 35-Jährige befuhr gegen 8.30 Uhr mit einem Baustellenkran die K15 von Wörth nach Schaidt. Etwa 1000 Meter vor der Ortseinfahrt Schaidt wich er einem entgegenkommenden Lastwagen aus. Dabei kam er mit dem Kran zu weit nach rechts, sodass er mit dem rechten Vorderreifen im Grünstreifen fuhr. Beim Versuch, aus dem Grünstreifen zu manövrieren, fuhr der 35-Jährige den Kran weiter fest. Dieser musste dann aus dem Grünstreifen gezogen werden. Während der Arbeiten war die K15 in diesem Bereich für etwa drei Stunden gesperrt.

In dieser Zeit kam es zu einer Unfallflucht: Ein Unbekannter befuhr die K15 von Schaidt kommend und kam im Bereich der Absperrung aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort stieß er mit einem Leitpfosten zusammen und beschädigte diesen. Anschließend fuhr der Unbekannte in Richtung Schaidt davon, entfernte sich also unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Zeugen soll es sich um einen weißen Pritschenwagen gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Wörth, Telefon 07271 92210, E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de, entgegen.