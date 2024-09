Ein Jahr während der Schulzeit weg von der eigenen Familie in einer fremden Familie leben – eine spannende Zeit. Gabriel Baldwin ist nun 27 Jahre später mit ihrer eigenen Familie aus Tasmanien zurückgekehrt.

Es ist ein heißer Sommertag. Die beiden Kinder von Gabriel Baldwin, im Alter von elf und fast zwölf Jahren, liegen in einer großen Hängematte und unterhalten sich. „Bei uns zu Hause ist es kalt“, sagt die Tasmanierin. Ihre Mutter habe davon gesprochen, dass Schnee auf den Gipfeln der Berge zu sehen ist. Zu Hause ist in der Nähe von Hobart, der Hauptstadt Tasmaniens, einer Insel, die vor der Südküste Australiens liegt – also am anderen Ende der Welt. Und doch ist diese Entfernung sehr geschrumpft.

„Am Anfang haben wir uns noch Briefe geschrieben“, erinnern sich Gabriel Baldwin und Heidi Kokkinis-Protz. Die ehemalige Stadträtin hatte sich viele Jahre lang für die Austauschorganisation AFS in der Region verantwortlich gezeichnet und wurde Gastmutter, „weil die ursprüngliche Gastfamilie aus privaten Gründen kurzfristig abgesagt hatte“, sagt Heidi Kokkinis-Protz. „Ich habe dann ihren Lebenslauf gelesen und gedacht, die würde gut zu uns passen.“ Und daraus ist eine Freundschaft erwachsen, die seit mehr als einem Vierteljahrhundert hält. Am Anfang wurden auch Faxe an Gabriel Baldwins Familie in Down Under geschickt, heute sind es E-Mails.

„Ich war in der 11. Klassenstufe am Goethe-Gymnasium“, sagt die Psychologin, die inzwischen an einem College als Sozialarbeiterin auch Mathe unterrichtet. In Germersheim war sie für das Schuljahr 1997/98. Einer ihrer damaligen Mitschüler wird übrigens im Herbst dieses Jahres Landrat des Kreises Germersheim. „Zum Abitur meines Jahrgangs im Jahr 2000 war ich übrigens noch einmal hier“, sagt Baldwin. Zusammen mit einer Freundin sei sie dann noch etwas durch Europa gereist – nach Sizilien. Und sie hat sich ihrer Gastmutter zufolge zur Aufgabe gemacht, „täglich 30 neue Vokabeln zu lernen. Überall klebten kleine Zettel“. Gabriel Baldwin spricht bis heute ein gutes Deutsch, auch, weil sie es später „im Nebenfach studierte“ und sie bei jeder Gelegenheit versucht, Deutsch zu sprechen. Eine Mutter aus Österreich an der Schule in Hobart sei so eine Gelegenheit.

Und jetzt macht sie mit ihrer Familie das, was sie mit ihrer Freundin nach der Schule einst machte: nämlich reisen. „Bei uns sind eigentlich keine Ferien“, erzählt sie. Ihre Kinder müssten auch jetzt für die Schule etwas tun. Aber ich habe unbedingt noch einmal „meine deutsche Mutter besuchen“ und meinen „Kindern alles zeigen wollen“, sagt die Australierin. Und es habe sich seit der Jahrtausendwende in der Stadt so viel verändert. „Überall sind neue Häuser gebaut“, sagt sie über ihren Rundgang durch die Stadt, der sie auch über den Willy-Brandt-Weg entlang der Queich geführt hat oder am Gymnasium vorbei. „Ohne Heidi hätte ich mich bestimmt verirrt, wäre alleine nicht mehr zurückgekommen“, sagt sie und lacht. Im Gegensatz zu Australien und dem Bundesstaat Tasmanien ist Deutschland dicht bevölkert. Ihre beiden Töchter sagen, es sei hier unglaublich, es gebe so viele Orte nah beieinander. Gefühlt habe jede Gemeinde „einen Kirchturm und eine Eisdiele“, gibt Gabriel Baldwin die Aussagen ihrer Töchter wieder.

Insgesamt ist die Familie rund sechs Wochen unterwegs – in Germersheim, Straßburg, Paris mit dem TGV, Kroatien, Griechenland und Istanbul. Danach gehe es wieder heim. Ihr Mann hatte auch einige Tage beruflich in Deutschland zu tun, so wurde die Zeit bei ihrer ehemaligen und aktuellen Gastfamilie genutzt. Nach dem Unterschied zu Germersheim und ihrem Heimatort gefragt, sagt sie: „Wir wohnen nur sieben Minuten von Hobart weg, in unserem Garten ist aber australischer Outback.“ Schlangen und Wallabys seien häufig im Garten zu finden.