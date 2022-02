Im Dachgeschoss des Heimatmuseums Laurentiushof Büchelberg soll ein kleiner Tante-Emma-Laden eingerichtet werden, wie er noch bis in die 1980er Jahre in jedem Ort zu finden war. Dafür sucht der Heimatmuseumsverein Ausstellungsstücke wie zum Beispiel eine alte Ladentheke, eine Kasse sowie Aufbewahrungsgefäße wie Gläser und Holzfässchen. Auch Emaille-Reklameschilder und historische Blechdosen wären interessant. Des weiteren originale Verpackungen von zum Beispiel Zigarren, Waschmittel und Lebensmitteln. Die zur Verfügung gestellten Objekte kommen in gute Hände, werden der interessierten Öffentlichkeit in einem passenden Rahmen zugänglich gemacht und bleiben so der Nachwelt erhalten.

Kontakt



Stefan Müller, Mobil: 01523 2752701, E-Mail: stm95@web.de.