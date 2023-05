Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Empfang der Gemeinde Weingarten in der Arena am Sonntag, 18 Uhr, ist der offizielle Auftakt der Veranstaltungen zum 1250. Dorfjubiläum. Zeitgleich wird die Ausstellung „Archäologische Entdeckungen in Weingarten seit 1971. Von der Jungsteinzeit bis ins Frühmittelalter“ eröffnet. Bettina Hünerfauth hat die Ausstellung konzipiert. Sie erzählt, was die Besucher erwartet.

Frau Hünerfauth, Sie sind Mitglied im Festkomitee und kommen aus Weingarten. Ihr Heimatdorf scheint also viel älter als 1250 Jahre zu sein, wenn Sie eine Ausstellung über Fundstücke machen können, die bis in die Steinzeit zurückreichen. Welche Hinweise gibt es auf eine so frühe Besiedlung?

Die