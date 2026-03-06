Was man/frau so „drunga un driewwa“ (wie man in Neuburg zu sagen pflegt) getragen hat, das darf man jetzt bei der Ausstellung historischer Kleidungsstücke und Neuburger Tracht bewundern. Diese wurde zusammengestellt durch das Helferteam des „Rheinaue-Museums“ und wird präsentiert unter Mitwirkung der Neuburger Trachtengruppe am kommenden Sonntag, 8. März, von 14 bis 17 Uhr im Museum. Nach weiteren Angaben findet diese Ausstellung statt im Rahmen der Aktion „Pamina Winterzeit“. Ebenfalls ab 14 Uhr geöffnet ist die protestantische Kirche zum Weltgebetstag. Dort gibt es Kaffee und Kuchen, im Museum mit Wurst und Weck etwas Herzhaftes.