Wie sieht das Leben im Alter heute aus? Damit beschäftigt sich die Wanderausstellung: „Was heißt schon alt?“ Im Rahmen des Programms „Altersbilder“ setzt sich das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) nicht nur dafür ein, Vorbehalte gegen das Älterwerden abzuauen. Mit der Ausstellung wollen der Seniorenbeauftragte Kurt Weber und das Seniorenbüro ein differenziertes Bild vom Alter in der Gesellschaft verankern. Ziel ist es außerdem, mit Fotografien von Senioren sowie Bildern von Jugendlichen das Miteinander von Jung und Alt in eine breite Diskussion zu bringen. Von Freitag, 27. September, bis Dienstag, 22. Oktober, kann die Veranstaltung in den Räumen des Weißenburger Tors am Paradeplatz 10 zu den üblichen Öffnungszeiten des Tourismusbüros besucht werden. Bürgermeister Marcus Schaile wird die Ausstellung zur Vernissage am 27. September um 17 Uhr offiziell eröffnen.