Eine Fotoausstellung von Bildern junger Menschen wird im Kinder- und Jugendzentrum Hufeisen gezeigt. Sie findet von Mittwoch, 25. September, bis Freitag, 27. September, in der Glacisstraße 9 in Germersheim statt. Im Rahmen eines Fotoprojekts des Jugendmigrationsdienstes des Internationalen Bundes (IB) bekamen vier junge Menschen die Möglichkeit, mit dem Smartphone in ihrer neuen zweiten Heimat zu fotografieren, was sie bewegt und beeindruckt. Die Motive und Momentaufnahmen werden zusammen mit den Gedanken der jungen Künstlerinnen und Künstler ausgestellt, um einen Einblick in deren Lebenswelt zu bekommen. Zur Vernissage am 25. September, 18.30 Uhr, gibt es kostenlose Kaltgetränke. Die Ausstellung kann ohne Anmeldung besucht werden und der Eintritt ist frei.

Der Jugendmigrationsdienst Germersheim berät junge Menschen. Er arbeitet in enger Kooperation mit Schulen und Ämtern. Er bietet auch interkulturelle Kommunikationstrainings an für Menschen, die mit beruflich oder ehrenamtlich mit Jugendlichen arbeiten.