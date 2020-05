Das Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum sowie die Fotoausstellung im Weißenburger Tor, Paradeplatz 10, sollen am Montag, 18. Mai, wieder öffnen. Die Ausstellung mit dem Titel „Dein Körper ist genug“ – ein Fotoprojekt von Frauen für Frauen wurde am 29. Februar eröffnet, war aber in den vergangenen Wochen wegen der Corona-Einschränkungen nicht mehr zugänglich. Sie wird bis Sonntag, 28. Juni verlängert. Vor dem Eintritt in den Ausstellungsraum sollen sich die Besucher im Tourismusbüro anmelden. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in der Ausstellung Pflicht. Weitere Infos im Besucherzentrum Weißenburger Tor, Telefon 07274 960 301, E-Mail: tourist-info@germersheim.eu. Das Besucherzentrum ist Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr an Sonn- und Feiertagen 10 bis 15 Uhr geöffnet.