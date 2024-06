Anlässlich der 1250-Jahr-Feier ist in der ehemaligen Synagoge im Centrum für Kunst und Kultur (CKK) eine Fotoausstellung mit mehr als 400 Bildern über das Leben im Rülzheim der letzten Jahrzehnte zu sehen. Über Wochen haben Josef und Manfred Wolff das über Jahrzehnte entstandene Fotoarchiv, das zahlreiche eigenen und gesammelte Aufnahmen enthält, durchforstet. Herausgekommen ist eine Ausstellung, die sich in zwei Bereiche aufteilt: Zum einen werden Aufnahme der vergangenen zwölf Heimatfeste gezeigt, zum anderen gibt es Aufnahmen alter Ortsansichten, früherer Ereignisse sowie zahlreiche Rülzheimer Postkarten, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Dank gilt laut den Organisatoren allen Personen, die eigene alte Aufnahmen zur Verfügung stellten, die somit die Ausstellung wesentlich bereichern. Zusätzlich liegen während der Ausstellung noch alte Heimatbriefe aus den 1960er und 1970er Jahren aus, in denen die Besucher und Besucherinnen stöbern können. Verantwortlich für die Ausstellung ist der Günter Dreyer von der Kulturgemeinde.

Info

Fotoausstellung zur 1250-Jahr-Feier in der ehemalige Synagoge im Centrum für Kunst und Kultur. Öffnungszeiten: Sonntag, 9. Juni, 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Freitag, 14., und Samstag, 15. Juni: jeweils 18.30 bis 21 Uhr; Sonntag, 16. Juni: 16 bis 21 Uhr; Montag, 17. Juni: 18 bis 21 Uhr.