Der Fotoclub Hördt präsentiert in einer dreitägigen Ausstellung im Alten Forsthaus Bilder seiner Mitglieder. Der Titel lautet „Vun allem Ebbes“ und steht für die Vielfalt der Motive. 16 Clubmitglieder zeigen Fotografien auf 27 Stellwänden. „Jeder Fotograf hat unterschiedliche Stile, Perspektiven, Vorlieben und Techniken, die in den Bildern zum Ausdruck kommen“, teilt der Club mit. Gezeigt werden auch Motive auf Leinwand, Glas, Alu oder Hartschaum. Die Motive spannen einen Bogen von der Makrofotografie in der Natur bis hin zur Architektur- und Reisefotografie.

Eine zweiteilige Multivisionsschau über das „Kathmandu-Tal“ wird samstags und sonntags, jeweils um 14 Uhr und 14.45 Uhr, gezeigt.

Termin

Die Ausstellung „Vun allem Ebbes“ beginnt mit der Vernissage am Freitag, 8. November, um 18 Uhr (bis circa 21 Uhr), Altes Forsthaus, St. Georg-Straße 37, Hördt.

Öffnungszeiten: Samstag, 9. November, 12 bis 18 Uhr, und Sonntag, 10. November, 10 bis 18 Uhr; Kontakt unter: info@fotoclub-hoerdt.de