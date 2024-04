Die Wanderausstellung des Deutschen Bundestages gastiert vom 15. bis 19. April in der IGS Rülzheim. Die Ausstellung will die Öffentlichkeit in den Wahlkreisen über das Parlament und seine Mitglieder informieren, wie es in der Ankündigung dazu heißt. Gruppenbesuche, insbesondere von Schulklassen, können über das Sekretariat vereinbart werden. Die Ausstellung besteht aus 16 Schautafeln mit acht Monitoren, einem Multifunktionskubus und einem Touch-Tisch. Über das Smartphone der Besucher stehen ein Multi-Media-Guide sowie Augmented Reality Anwendungen zur Verfügung. Auf einer der digitalisierten Schautafeln werden die Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises mit Foto vorgestellt. Die Ausstellung macht auf Initiative des Bundestagsabgeordneten Mario Brandenburg (FDP) Station in Rülzheim.

Info

Öffnungszeiten sind Montag, 12 bis 18 Uhr; Dienstag, 8 bis 16 Uhr; Mittwoch, 8 bis 16 Uhr; Donnerstag, 8 bis 16 Uhr und Freitag, 8 bis 14 Uhr.