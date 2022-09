Seit rund einem Jahr steht das Rathaus der Verbandsgemeinde unter Denkmalschutz. Jetzt berichtet eine Ausstellung über den Bau in den 1990er-Jahren.

Mit mehreren, übers Jahr verteilten Aktionen und Veranstaltungen feiert die Verbandsgemeinde Jockgrim in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Eine Jubiläumsveranstaltung fand am Tag des offenen Denkmals statt. Dafür wurde das Rathaus der Verbandsgemeinde, das vor einem Jahr unter Schutz gestellt wurde, am Sonntag für mehrere Stunden geöffnet. Vorher fand eine Feierstunde im Ziegeleimuseum mit zwei Fachvorträgen statt. „Zwei der Väter der Gestaltung des Ensembles“, so Bürgermeister Karl Dieter Wünstel, waren gekommen, um die damaligen Überlegungen und den Prozess der Gestaltung zu schildern und zu erklären. Es waren der Architekt Professor Stephan Böhm (der zweite Architekt, sein Vater Gottfried Böhm, ist leider bereits verstorben) und der Landschaftsarchitekt Hans-Peter Schmitt. Nach Jockgrim gekommen war auch die Landeskonservatorin Roswitha Kaiser von der Generaldirektion Kulturelles Erbe, die den Denkmalschutzprozess initiiert und begleitet hat.

Ein Eintauchen in die Planungs- und Bauzeit des Rathauses in den 1990er-Jahren ist auch noch nach dem Tag des offenen Denkmals möglich. Im Hauptgebäude des Rathauses, zwischen Trauturm und Bürotrakt, sind bis zum 6. Oktober während der Öffnungszeiten der Verwaltung Fotos, Pläne und Zeitungsausschnitte zu sehen. Außerdem wurde auf der Homepage der Verbandsgemeinde unter www.vg-jockgrim.de ein Film über den Rathausbau eingestellt, der kostenlos angesehen werden kann. Fotos und Videosequenzen dazu lieferten Josef Katus, Roland Göthel und Klaus Rimpel.