Karlsruhe. Die Stadt Karlsruhe und die Basketballfans in der Region werden mindestens für ein weiteres Jahr auf Spiele der Basketball-Bundesliga verzichten müssen.

Die Basketballer der PSK Lions sind im Lizenzierungsverfahren bereits durchgefallen, noch ehe die sportliche Qualifikation überhaupt ins Rollen kam. Die Basketball-Bundesliga fordert für den Spielbetrieb eine Halle, die mindestens 3000 Menschen Platz bietet. Solch eine Halle kann Karlsruhe aktuell nicht bieten. Die neue Lina-Radke-Halle ist zu klein, die Europahalle wird frühestens Mitte kommenden Jahres wieder am Start sein. Die Basketballfans müssen also noch warten, die Fußballfans ohnehin, denn beim KSC reicht es auch in dieser Saison wohl nur zum einem Mittelfeldplatz in Liga 2. Anders sieht es bei den Volleyballern vom SSC Waldstadt aus, die nach der wiederholten Meisterschaft in der 2. Bundesliga nun den Sprung nach oben wagen wollen. Für sie ist die Lina-Radke-Halle mit ihren 1500 Zuschauerplätzen groß genug. Außerdem plant der SSC Waldstadt den Bau einer eigenen Halle in ausreichender Größe.