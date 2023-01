Traditionell sammelte der CDU-Ortsverband auch in diesem Jahr ausgediente Christbäume ein und erzielte dabei das beachtliche Spendenergebnis in Höhe von 1645 Euro. Vorsitzender Sebastian Gehrlein dankte allen Helfenden für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Der Erlös fließt Gehrlein zufolge ausschließlich sozialen Zwecken zu. Auch in Zukunft werde der Ortsverband Christbäume einsammeln.