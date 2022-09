Am frühen Dienstagmorgen traute eine Zeitungsausträgerin aus Rheinstetten ihren Augen nicht. Als die Frau gegen 3.30 Uhr ihrer Arbeit nachging, begegnete sie einem freilaufenden Kamel. Das Tier spazierte unbeirrt über die Albgaustraße. Beamte des Polizeireviers Ettlingen konnten den friedlichen Paarhufer einfangen und den Besitzer ausfindig machen. Das Trampeltier „Attyla“ ist wohl in der Nacht mit zwei weiteren Kamelen und drei Lamas ausgebüxt. Gegen 7 Uhr konnten auch die restlichen Ausbrecher ausfindig gemacht werden. Diese hatten sich auf eine Pferdekoppel verirrt. Alle Tiere wurden den Verantwortlichen des derzeit in Rheinstetten gastierenden Zirkus Renz übergeben. Wie die Tiere aus ihren Stallungen entlaufen konnten, ist zurzeit noch Teil der Ermittlungen. Ein Schaden entstand nicht.