Ein Lkw, der am Montagmorgen im Global Logistic Center ankam, hatte einen blinden Passagier an Bord: Das Huhn hatte sich ein gefährliches Versteck für die lange Reise aus Hannover ausgesucht.

Bis kurz vor acht am Montagmorgen verlief die Frühschicht von Sven Selbig ganz normal. Der Herxheimer arbeitet im Mercedes-Benz Global Logistic Center (GLC) in Germersheim, be- und entlädt dort