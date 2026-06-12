Wer sich in Germersheim bisher Gelbe Säcke bei der Kreisverwaltung am Luitpoldplatz 1 geholt hat, muss sich umgewöhnen: Weil das Verwaltungsgebäude teilweise abgerissen und umgebaut wird, gibt es die Müllsäcke woanders. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, erfolgt die Ausgabe ab dem 16. Juni einstweilen zusätzlich bei der Stadtverwaltung am Kolpingplatz 3 zu deren üblichen Öffnungszeiten. Weiterhin gibt es die Gelben Säcke wie gewohnt bei der Abfallwirtschaft in der 17er-Straße 1 im 4. Obergeschoss zu den Öffnungszeiten Montag bis Freitag jeweils 8.30 bis 12 Uhr.