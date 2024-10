Zwei historische Gebäude im Besitz der Familie Cornelia und Johannes Haag sollten verkauft werden. Warum die Familie es sich jetzt anders überlegt hat.

Die Ziegelei in Sondernheim und die Hauptstraße 17 in Germersheim, in der sich das „Café zum Elefanten“ befindet, sollen verkauft werden. Diese Nachricht machte in Germersheim schnell die Runde. Und, dass deshalb Arno Bertram sein Café aufgeben muss. Während die ersten beiden Nachrichten, der Verkauf der Gebäude, stimmten, war das letzte nur ein Gerücht.

Cornelia Haag, die zusammen mit ihrem Mann Johannes beide Gebäude im Besitz hat, bestätigte die Verkaufsabsichten und sagt, dass beide Gebäude wieder vom Markt genommen wurden. „Wir müssen nicht verkaufen“, sagt die Besitzerin. Sie findet es sehr schade, dass Arno Bertram sein Café aufgibt. Ihr Mann und sie hätten es gerne gesehen, wenn er sein Café weiterführt. Als damals das Gebäude in ihren Besitz kam und es an den Umbau ging, sei die Backstube nach den Wünschen von Arno Bertram eingebaut worden. Als er dann kündigte, habe sie sich mit ihrem Mann beraten und sie wollten das Gebäude verkaufen. Doch die eingegangenen Angebote seitens der potenziellen Käufer seien nicht diskutabel gewesen. Aus dem Grund habe man sich entschlossen, das Gebäude und die Gasträume wieder zu vermieten.