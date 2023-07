Karlsruhe/Schwarzwald. Bereits im zweiten Jahr bietet die Nationalparkregion Schwarzwald vom Samstag, 8. bis Sonntag, 16. Juli, speziell für französischsprachige Besucher Führungen und Wanderungen an.

Von Janina Croissant

Insgesamt 27 Gemeinden in den Flusstälern der Murg, der Rench, der Kinzig und der Acher sowie rund um den Nationalpark Schwarzwald sind bei der französischen Woche dabei. Ziel ist es, die eher unbekannten Ecken des Schwarzwalds des auch in Frankreich bekannter zu machen. Dies sei den Organisatoren laut Ankündigung auch mit Blick auf das 60-jährige Jubiläum des Élysée-Vertrags in diesem Jahr ein wichtiges Anliegen.

Das Programm der französischen Woche umfasst unter anderem Veranstaltungen zur deutsch-französischen Freundschaft und zur Industriekultur. Der Besuch der Grube Wenzel in Oberwolfach, des Bären- und Wolfspark in Bad Rippoldsau-Schapbach, des Unimogmuseums in Gaggenau oder der Brauerei in Alpirsbach stehen auf dem Programm. Ebenso Wanderungen, Weinproben und andere kulinarische Angebote unter anderem im Baiersbronn, Sasbachwalden, Durbach oder Bühlertal.

Info



Das ausführliche Programm der Französischen Woche kann heruntergeladen werden unter: www.nationalparkregion-schwarzwald.de/semaine-francaise

.