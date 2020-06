Das Fahrgastschiff „MS Karlsruhe“ darf wieder zu Rundfahrten einladen. Das Ausflugsschiff startet ab 17. Juni immer mittwochs und sonntags. Allerdings müssen wie zurzeit überall Hygiene und Abstandsregeln eingehalten werden. Jeweils ab 15 Uhr können knapp 150 Fahrgäste nach der coronabedingten Pause nun wieder an Bord gehen. Abhängig der weiteren Lockerungen wird der Fahrplan nach und nach angepasst werden. Ein neuer Anziehungspunkt wird zudem ab 16. Juni das Restaurant im Rheinhafen auf der MS Karlsruhe sein. Geöffnet sein wird es montags bis samstags jeweils von 17 bis 23 Uhr, mittwochs ab 18 Uhr. Auf dem Freideck der MS Karlsruhe werden Dinner oder saisonale Gerichte und Getränke angeboten. Zwar sind auch Familien mit Kindern willkommen, allerdings müssen die vorab Plätze reservieren: entweder per Telefon unter 0176 63042185 oder per E-Mail: reservierung@bernstein-catering.de. Die Tickets für die Rundfahrten MS Karlsruhe können bei der KVVH GmbH, Geschäftsbereich Rheinhäfen, Werftstraße 2 oder an der Tageskasse an der Anlegestelle der „MS Karlsruhe“ bis eine Stunde vor Abfahrt erworben werden. Dort gibt es allerdings nur Restkarten, sofern die Fahrt nicht ausverkauft ist. Bereits gekaufte Tickets des ursprünglichen Fahrplans werden rückabgewickelt. Die betroffenen Kunden werden zwecks Fahrgeldrückerstattung nach und nach kontaktiert.

Info