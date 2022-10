Eine Blutprobe wird es zeigen. Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr in der Straße „Außerdorf“ zeigte eine 19-jährige Autofahrerin Anzeichen auf den Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Fahrerin gab an, dass sie in letzte Zeit mit Personen zusammen war, die gekifft hätten. Sie selbst sei aber nur passiv dabei gewesen. Da ein Vortest jedoch ebenfalls die Ausfallerscheinungen bestätigte, wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.