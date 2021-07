Am frühen Sonntagmorgen eskalierte nach einer Geburtstagsfeier in einem Kleingartengelände an der Günther-Klotz-Anlage ein Streit zwischen Partygästen und zwei Brüdern, teilt die Polizei mit. Nach Beendigung einer kleineren Feier wollten Partygäste gegen 2.45 Uhr gemeinsam in zwei Autos nach Hause fahren. Zwei Brüder, 28 und 26 Jahre alt, hielten wohl das zweite der hintereinanderfahrenden Autos an. Nach Zeugenangaben rissen sie die Türen auf, beleidigten die Insassen und traten gemeinsam auf die Fahrzeuginsassen ein. Einer der Insassen wurde offenbar leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde durch die Tritte beschädigt. Nach Eintreffen der Polizei kam es offenbar noch zu einer Körperverletzung zwischen dem 28-jährigen leicht verletzten Fahrzeuginsassen und den beiden Brüdern. Alle drei beteiligten Männer waren erheblich alkoholisiert. Was genau der Grund für die Auseinandersetzung war, ist Gegenstand der Ermittlungen.