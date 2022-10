Ein Mann aus dem nördlichen Landkreis Germersheim muss sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und versuchter Brandstiftung vor dem Landauer Landgericht verantworten. Die Taten liegen schon drei Jahre zurück.

Nachdem der 36-jährige Angeklagte vergangene Woche nicht zum ersten Verhandlungstag erschienen war, seine Eltern ihn nicht finden konnten, hatte der Richter eine Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt angeordnet. Am Mittwoch wurde nun die Anklageschrift verlesen.

Der Mann sei am 20. Mai 2019 mit einem Auto auf einem Feldweg unterwegs gewesen, als ein Landwirt mit seinem Traktor an der Seite stand. Obwohl genug Platz gewesen sei, um die Maschine zu umfahren, habe der Angeklagte den Mann mehrmals aggressiv aufgefordert, die Straße frei zu machen. In dem darauffolgenden Streit habe er dann versucht, den Bauern mit seinem Auto zu rammen. Mit einer Bewegung zur Seite konnte das Opfer das Schlimmste verhindern, sei aber vom Seitenspiegel erwischt worden und soll Prellungen an der Hüfte erlitten haben.

Foto als Auslöser?

Anschließend soll der Angeklagte aus dem Auto gestiegen und den Landwirt mit Fäusten attackiert haben. Dabei habe es wohl eine Rolle gespielt, dass laut dem Angeklagten mit dem Handy ein Foto von ihm gemacht wurde. Bei der Zeugenaussage der Mutter war später auch davon die Rede, dass bei dem Vorfall gegen das Auto des Angeklagten getreten wurde. Einige Monate später, im September 2019, soll der Weingartener „im Zustand der Schuldunfähigkeit“, wie der Staatsanwalt sagte, versucht haben, ein Auto anzuzünden. Der Vermieter der Fahrzeughalterin ist ebenfalls ein Landwirt im Ort. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist unklar.

Der Angeklagte wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Seine Eltern, die beide am Mittwoch auf dem Zeugenstand waren, erzählen von einer normalen, harmonischen Kindheit. Als im Alter von 25 Jahren das Krankheitsbild der paranoiden Schizophrenie durchschlug, begann eine schwere Zeit für die Familie. Ein Studium wurde abgebrochen, der Mann lebt seitdem bei den Eltern. Es folgten Aufenthalte im Pfalzklinikum. Nach einigen Jahren als Leiharbeiter verschlechterte sich der Gesundheitszustand so sehr, dass er seinem Beruf nicht mehr nachgehen konnte. Aktenkundig sind bereits in dieser Zeit aggressives Verhalten und Gewalt gegenüber seinen Eltern – auch wenn die das in ihren Vernehmungen nicht mehr so genau wissen wollten.

Kartons und Zündhölzer

Ebenfalls vernommen wurde die Besitzerin des Autos, das der Angeklagte mutmaßlich anzünden wollte. Sie wurde von einer Verwandten alarmiert, die einen Mann beobachtet haben will, der an ihrem Auto zu Gange war. Die Frau fand später Kartonage und Streichhölzer unter ihrem Wagen. Den Angeklagten habe sie nie zuvor gesehen. Ihr Vermieter, ein Weingartener Landwirt, habe aber bei der Beschreibung des Täters den Schluss gezogen, dass es sich um den Angeklagten, der ihm bekannt war, handeln müsse.