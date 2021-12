In der Pfarrkirche St. Nikolaus laufen derzeit die Weihnachtsvorbereitungen auf Hochtouren. Die Kirche in Bellheim wird von Freiwilligen festlich geschmückt. Und es wird die Krippe aufgebaut, die am Freitag, Heiligabend, fertig und bis 2. Februar zu besichtigen sein soll.

Diese Krippe im orientalischen Stil soll wieder ein besonderer Anziehungspunkt werden. Vor drei Jahren hat Pfarrer Thomas Buchert, ein passionierter Krippenbauer, sie konzipiert und zusammen mit Teilnehmern eines Krippenbaukurses, nämlich Detlev Balzar, Bert Cremer, Otto Eberhart, Rainer Klöckner und Hermann Renner, in vielen Arbeitsstunden gebaut und mit zahlreichen Details ausgestattet.

Der Autor des neu erschienenen Buches „Weihnachtskrippen in der Pfalz“ Helmuth Bischoff beschreibt die Krippe wie folgt: „Die Weihnachtskrippe in der Bellheimer Kirche St. Nikolaus ist schnell zu einem Magneten für Klein und Groß geworden. Nicht nur Kinder stehen zahlreich und oft davor. Auch viele Erwachsene fühlen sich in den Bann dieser aufwändig gestalteten und ausdrucksvollen Darstellung der Weihnachtsgeschichte gezogen. Und dieses Verharren im Schauen, Staunen und Nachdenken ist genau das, was Gemeindepfarrer Thomas Buchert als Ziel vor Augen hat, wenn er einen großen Teil seiner Freizeit mit dem Krippenbau verbringt.“

Pfarrer Thomas Buchert: „Es war mein Ziel, dass der Betrachter der Krippe die Details, die uns das Evangelium berichtet, entdeckt und dadurch angeregt wird, sich Gedanken zu machen, ob er sich selbst in einer der Figuren wiederfindet“. Nicht zuletzt soll der Betrachter beim Anschauen Freude empfinden.

Info

Die Krippe ist bis 2. Februar (Mariä Lichtmess) täglich von 10 bis 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus zu besichtigen.