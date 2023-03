Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ausweisung eines Neubaugebiets ist Ortsvorsteher Kurt Geörger ein vordringliches Anliegen. Erste Grundstücke könnten in zwei Jahren erworben werden. Klappt das nicht, befürchtet er negative Auswirkungen auf Kindergarten und Schule. Außerdem sollen die Feuerwehrfrauen Räume bekommen.

Viele junge Familien wollen in die eigenen vier Wände ziehen, am liebsten auf einem eigenen Grundstück bauen. Ohne neue Bauplätze geht das bekanntlich nicht, so dass man in